Event Management Software - Mest populære apps - USA

Breakroom er den næste udvikling inden for digitalt samarbejde og engagement – ​​et fuldt tilpasseligt 3D-miljø bygget til alle dine virtuelle krav. Den nye arbejdsverden er ikke det 2D-videokonferencehelvede, du har været fanget i. Det er en fordybende digital oplevelse, der styrker forbindelse, samarbejde og kommunikation. Fjernbetjening behøver ikke at betyde fjernet – skab en verden, som folk ønsker at være en del af. Breakrooms førende Metaverse-platform er spækket med kraftfulde funktioner og funktionalitet, der gør det umulige muligt. Det gør det nemt for dig øjeblikkeligt at skabe og tilpasse din egen virtuelle verden med brand, der er egnet til alle typer publikumsengagement. Fra digitale arbejdsområder, konferencer og virtuelle klasseværelser til filmfestivaler, boglanceringer og sociale arrangementer, Breakroom giver dig fleksibiliteten til at gøre det hele. Du kan endda oprette en e-handelsbutik knyttet til den indbyggede markedsplads i løbet af få minutter, hvor du har adgang til tusindvis af 3D-aktiver, eller du kan tjene penge på dine egne. Breakrooms fuldt tilpasselige 3D-miljø giver uendeligt kreativt potentiale til at skabe din verden præcis, som du ser den. Og vores Unity SDK giver dig ubegrænsede muligheder for tilpasning, hvilket gør det nemt at uploade tilpassede områder, indhold, spil eller andre 3D-aktiver, som dit team designer. LØSNINGER IMMERSIVE OPLEVELSER Fra filmfestivaler og modeshows, til boglanceringer og netværksbegivenheder, alt er muligt med Breakroom. Engager folk i den digitale verden med en fordybende brandoplevelse, der inspirerer publikumsinteraktion. Du har et tomt lærred til at skabe, hvad du vil – den virtuelle verden er din østers. DIGITAL HQ Forestil fjernarbejde med en fuldt tilpasselig virtuel arbejdsplads. Funktionerne omfatter mødelokaler, kontorer, auditorier og sociale rum, hvor medarbejderne kan forbinde og socialisere sammen. Med skærm- og webcam-deling, whiteboards og meddelelsesværktøjer bliver dit digitale hovedkvarter et knudepunkt for samarbejdsaktiviteter. VIRTUELLE EVENTS En virtuel begivenhedsplatform, der giver dig mulighed for at komme i kontakt med publikum på en helt ny måde. Slå bro mellem fysiske og onlinebegivenheder med en virtuelle 3D-begivenhedsløsning til konferencer, netværksbegivenheder, udstillinger og mere, hvilket skaber en unik og fordybende digital oplevelse, der kan engagere dit publikum. VIRTUELLE KLASSERUM Gør fjernundervisning til live med Breakrooms fordybende og tilpasselige virtuelle klasseværelse. Et 3D-klasseværelse, hvor eleverne kan samarbejde og engagere sig i realtid, uanset placering. Skab en virkelig interaktiv læringsoplevelse med indbyggede samarbejds- og vurderingsværktøjer for at holde eleverne motiverede og engagerede.