E-mail-sporingssoftware - Mest populære apps - USA

Salesmate

salesmate.io

De fleste CRM'er er stive, ufleksible og koster mange penge for organisationer, og Salesmate løser præcis disse smertepunkter. Salesmate er en fleksibel, tilpasselig og omkostningseffektiv løsning til flere teams i din organisation. Platformen løser disse problemer ved at tilbyde indbyggede værktøjer, spare omkostninger på integrationer og høje tilpasningsmuligheder. Kernen i Salesmate er CRM-modulet, hvor salgs-, marketing- og succesteams kan administrere kontakter, leads, kunder, abonnenter og hverdagsaktiviteter uden besvær. Med disse væsentlige funktioner kommer CRM-modulet med indbyggede værktøjer, som frontlinjeteams kan bruge hver eneste dag, såsom opkald, sms'er, pipelinestyring, aftaler, samtaler og meget mere. En af hovedårsagerne til højere salgsresultater er evnen til at automatisere driften og spare mere tid til salg. Det er her Salesmate tilbyder Workflows og Sequences. Arbejdsgange automatiserer opgaver som aftaletildeling, opgavetildeling eller datobaseret kommunikation. Mens Sequences kan lægge opfølgninger på autopilot baseret på dine vilkår og betingelser. Og med industriens første AI-drevne co-pilot, får alle i dit salgsteam personlig assistance. 'Sandy AI' kan booke møder, udarbejde e-mails eller tilføje noter til dig. Alt du skal gøre er - bare spørg! Vi ved, at salgsteams kun kan fungere, når marketingteams genererer leads af høj kvalitet. Det er her, Salesmate giver marketingteams mulighed for at opbygge og udføre meget personlige kampagner og nå ud til et bredere publikum. Ikke kun det, men marketingteams kan også spore besøgende på webstedet, indsamle kundeemner ved hjælp af formularer eller leadgenerationsbots, score hvert kundeemne, bygge marketingrejser og sende de fineste MQL'er til salgsteams for større succes. Endelig kan et fantastisk kundeserviceteam virkelig manøvrere fastholdelse, engagement og indtjening for virksomheden. Det er derfor, Salesmate leverer værktøjer som Live Chat, Chatbots og Delte indbakker for at levere de bedste oplevelser til dine kunder. Naturligvis har du brug for indsigt for at forudsige tendenser, være agil og træffe beslutninger i dine vækstrejser. Det er her, dashboards, skabeloner, tilpassede rapporter og indsigter tilbyder alt, hvad du behøver for at se, hvad der sker med dine teams og forretning. Fra leadgenerering til førsteklasses kundeoplevelser, Salesmate har noget for enhver smag i dit team. Salesmate har 15 dages gratis prøveperiode, hvor du kan udforske hvert hjørne af platformen uden at dele kreditkortoplysninger. Det er sikkert, sikkert og tilgængeligt for alle i dit team at prøve.