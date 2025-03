E-signatur software - Mest populære apps - USA

BoldSign

BoldSign er en moderne e-signatur-app, der gør det hurtigt, enkelt, sikkert og omkostningseffektivt at sende dokumenter ud til juridisk bindende underskrifter. For dem, der ønsker at integrere digitale signaturer i deres egne applikationer, er dens brugervenlige API skræddersyet. Bakket op af Syncfusions 20 års erfaring med at levere kraftfulde API'er til udviklere, udnytter BoldSign virksomhedens dybe ekspertise inden for domænet til at tilbyde en intuitiv brugergrænseflade, en bred vifte af tilpasningsmuligheder og en forpligtelse til teknisk support og kontinuerlig produktudvikling, der er næst efter ingen. 5 GRUNDE TIL, VIRKSOMHEDER VÆLGER BoldSign: * Gennemsigtig, skalerbar prissætning med generøse plangrænser. Alle detaljer på https://www.boldsign.com/pricing/. * En opmærksomhed på UI-design, der skaber en problemfri brugeroplevelse. * Hurtige svartider med store dokumenter. * Designet fra bunden til ægte indlejring i applikationer - i modsætning til andre løsninger i rummet. * Bygget af Syncfusion, det udnytter vores årtiers erfaring med at levere enterprise-grade API'er, der hjælper udviklere med at skabe elegante, kraftfulde applikationer. BoldSign HJÆLPER ORGANISATIONER: * Luk handler hurtigt og problemfrit ved at få dokumenter ud til juridisk bindende underskrifter på få minutter. * Brug mere tid på de ting, der betyder noget, da brugerne bruger mindre tid på at jagte og tjekke ind. * Få dokumenter underskrevet til tiden, takket være effektiv sporing og opfølgning, der er let. * Giv teams mulighed for at være deres bedste ved at give ledere synlighed i processtatusser. * Vedligeholde eksisterende arbejdsgange. * Maksimer produktiviteten ved at eliminere behovet for at skifte mellem apps. * Øg konsistensen og nøjagtigheden med brugerdefinerede skabeloner. * Forbedre underskrivernes selvtillid og komfort via tilpasset branding og personlige beskeder. * Sikre overholdelse af love og regler. * Vær klar til det næste, takket være BoldSigns skaleringsvenlige prismodel. NØGLEFUNKTIONER OG FUNKTIONER * Bygget til komplekse arbejdsgange. * Nyttig vejledning ved hvert trin, hvilket skaber en problemfri signeringsoplevelse. * Automatiske påmindelser for effektiv, problemfri opfølgning. * Lovligt i overensstemmelse med amerikanske (ESIGN) og internationale (eIDAS) love om e-signatur. * Sikkerhed i virksomhedsgrad - 256-bit AES-krypteringsstandarder. * Forudkonfigurerede skabeloner. * Egenskaber til brugerdefinerede skabeloner. * Konfigurer brugerdefinerede tilladelser for at indstille, hvem der kan se et givet dokument/klasse af dokumenter. * Mulighed for at fremvise tilpassede tilladelser. * En dedikeret visning gør det muligt for teamadministrator at overvåge et teams dokumenter. * Bulk links giver flere personer mulighed for at underskrive et identisk dokument separat over en periode. * Administrer flere mærker fra én konto, og vælg mærket på dokumentniveau. * Nogle brugere kan vælge at udskrive og underskrive, hvis det kræves. * Sporing af dokumenters status ved hjælp af et dashboard.