GOVX

govx.com

Tusindvis af førende mærker bruger GOVX ID til øjeblikkeligt og sikkert at verificere kundernes berettigelse til eksklusive rabatter på deres detail- eller billetwebsteder, mens de beskytter sig selv mod svigagtig brug af ikke-kvalificerede kunder. Bekræftelse er hurtig, omfattende og kræves kun én gang. Med GOVX ID behøver dine kunder ikke at genbekræfte, hvilket fører til de bedst mulige konverteringsrater med gentagne købere af høj værdi. GOVX ID integreres nemt og problemfrit i enhver hjemmeside. Det er mobilvenligt og fuldt responsivt på tværs af alle enheder og sikret ved hjælp af OAuth 2.0-protokollen og JWT-godkendelse for at beskytte kundedata. Verifikationsoplevelsen kan tilpasses fuldt ud med din branding og beskeder, så du kan begrænse verifikation til de specifikke grupper, du ønsker at målrette mod. Og hvis du er en Shopify-sælger, er verifikation endnu enklere. Takket være GOVX Shopify-appen, den største militærrabatapp på Shopify, tager det bogstaveligt talt kun et par klik at begynde at sige tak til servicefællesskabet! GOVX ID er blot en af ​​tre måder at samarbejde med GOVX på. Førende forbrugermærker, professionelle sportshold, entertainere, rejsepartnere og flere udnytter GOVX's lukkede e-handelsmarkedsplads hver dag for at nå ud til et meget fortjent og engageret publikum på mere end 7,5 millioner medlemmer. Med flere integrationsmuligheder er det nemt at komme i gang. Mange brands bruger også GOVX Marketing Services-løsninger til at forstærke deres produkter eller tjenester inden for det meget engagerede GOVX-medlemsfællesskab, mens de styrker deres støtte til dem, der tjener. Kontakt GOVX-teamet i dag for at udforske de bedste partnerskabsmuligheder for din virksomhed.