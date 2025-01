Digital Salgsrum Software - Mest populære apps - Pakistan

Dealintent

dealintent.com

Dealintent er en AI-drevet digital salgsrumssoftware, der hjælper salgsteam med at skabe hyperpersonaliserede salgsrum, der vil engagere købere og øge chancerne for at lukke aftaler. Med Dealintent kan du bruge kunstig intelligens til at afdække købers personlighed, identificere aftaler med høje hensigter i din pipeline og øge engagementet med dine købere. Hvis du er en del af et b2b-salgsteam, kan du bruge Dealintent til at: Berige tilbud: Opdag faglig og personlig indsigt om dine købere ved hjælp af kunstig intelligens. Dealintent eliminerer behovet for at søge på flere platforme som LinkedIn eller nettet og gør relevant køberkontakt og virksomhedsindsigt tilgængelig for dig på få sekunder. Opret digitale salgsargumenter : Dealintent erstatter salgstaler, der sendes som vedhæftede filer i e-mails, med brandede og personlige interaktive digitale salgslokaler. Salgstaler, der deles som digitale salgsrum, giver salgsteams mulighed for at dele en gensidig salgshandlingsplan med købere, spore køberaktivitet og delinger og holde konstant kontakt med køber via chat, opkald og møder for bedre konverteringer. Forbedre prognosenøjagtigheden: Dealintent hjælper salgsteams med at identificere køberens hensigt baseret på køberaktivitet, forslagsandele, færdiggørelse af gensidig salgshandlingsplan og mere. Dette muliggør stærkere salgsprognoser, der er baseret på køberaktivitet og engagementsniveau.