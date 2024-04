Software til optimering af kundeindtægter - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Customer Revenue Optimization (CRO)-software giver salgsorganisationer mulighed for at øge indtjeningen fra kritiske konti ved at fremme tilpasningen til andre kundevendte funktioner, herunder marketing og kundeservice, og derved skabe et udvidet indtægtsteam. Ved at bruge indsigt fra hele virksomheden, forstår softwaren kundernes behov og sikrer levering af resultater, der opfylder disse behov ved ethvert kontaktpunkt. Denne tilgang maksimerer leverandørens omsætning pr. kunde ved at dyrke et aktivt og meningsfuldt forhold gennem hele kundens livscyklus.