Cloud Access Security Broker (CASB) Software - Mest populære apps - Tchad

Citrix Cloud

citrix.com

Citrix er en førende leverandør af sikre, skalerbare it-løsninger, der giver organisationer mulighed for at optimere deres digitale arbejdsområder. Citrix-platformen tilbyder en række tjenester, herunder app- og desktopvirtualisering, endpoint-administration og sikre adgangsløsninger, designet til at øge produktiviteten og strømline it-administration. Med fokus på at understøtte hybride arbejdsstyrker gør Citrix virksomheder i stand til at levere kritiske applikationer og data sikkert på enhver enhed, samtidig med at enhedsadministrationen forenkles og brugeroplevelsen forbedres. Platformen lægger også vægt på sikkerhed gennem nul tillidsadgang og observerbarhed, hvilket hjælper organisationer med at beskytte følsomme oplysninger og sikre overholdelse. Citrix betjener forskellige industrier, herunder sundhedspleje, finansielle tjenesteydelser, regering og uddannelse, og leverer skræddersyede løsninger til at imødekomme specifikke forretningsbehov. Gennem innovation og samarbejde fortsætter Citrix med at drive fremskridt i cloud-baserede og lokale it-miljøer.