Katalogstyringssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

STEL Order

stelorder.com

STEL Solutions er en leverandør af softwareløsninger til felt- og hjemmeserviceindustrien med over 10 års erfaring. Baseret i det sydlige Spanien er dets hovedprodukt STEL Order, som hjælper over 5.000 kunder i mere end 100 lande strømline deres forretninger og forenkle deres liv hver dag. STEL Order er en omfattende feltservicestyringssoftware, der giver en fuldt integreret tilgang til styring af hjemmeservicevirksomheder. Det eliminerer behovet for flere softwareløsninger til forskellige aspekter af drift og administration. STEL Order giver et enkelt sted til at organisere job, arbejdsordrer, planlægning, afsendelse, fakturering, udgiftssporing, regnskabsfunktioner og meget mere. Dens forenede platform er i stand til at levere information i realtid til alle brugere med samtidig adgang på tværs af flere platforme og lokationer, selv når de er offline. Når feltarbejdere bruger STEL Order til at gennemføre en arbejdsordre, kan de straks generere en faktura og opkræve betaling fra kunden på deres mobile enhed ved at bruge integrationer med brancheførende betalingsbehandlingsplatforme som Stripe og PayPal. Denne information og dokumentation er tilgængelig i realtid for andre brugere uanset den enhed, OS eller placering, der bruges til at få adgang til STEL Order (sky-baseret iOS, Android og webapps). En arbejdsordre kan genereres fra en jobanmodning og tildeles til en felttekniker, som får besked på appen, hvilket sikrer ende-til-ende dokumentsporbarhed. Meddelelsen inkluderer jobstedet, nødvendige dele, kontaktoplysninger og andre relevante detaljer. Teknikken kan kontakte kunden direkte via appen før ankomst eller planlægge besøget til en senere dato og inkludere andre teammedlemmer på begivenheden ved hjælp af den delte kalenderfunktion. STEL Order kan bruges til at overvåge status og placering af teknikere ved hjælp af de integrerede kalender- og GPS-sporingsfunktioner. Det sikrer, at ingen servicevedligeholdelseskontrakt falder gennem hullerne med avanceret asset management, herunder evnen til at automatisere opgaver og underrette både hovedkontoret og teknikere om afventende servicebehov. Brugere kan tilpasse skabeloner og faktureringsprocesser for at imødekomme unikke forretningsbehov. Med STEL Order kan brugere kontakte dedikerede kontoadministratorer via telefon, chat og e-mail for at løse eventuelle problemer. Et komplet bibliotek med videoer og supportartikler er tilgængeligt for at sikre en smidig onboarding-proces, såvel som regelmæssige planlagte workshops med STEL Orders topbedømte Customer Happiness-team.