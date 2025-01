Billing software - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Fiskl

Oplev Fiskl: Den alt-i-en AI-drevne økonomistyrings- og regnskabsapp til små virksomheder At administrere dine små virksomheders økonomi behøver ikke at være smertefuldt og tidskrævende. Fiskl gør det nemt med en omfattende suite af regnskabs-, fakturerings-, rapporterings- og økonomiske værktøjer skræddersyet til iværksætteres behov. Fiskl, som er betroet af over 170.000 SMV'er globalt, leverer prisvindende økonomistyring, der er tilgængelig overalt via mobilen. Nøglefunktioner inkluderer: 🔹 Fuld bogføringsmuligheder: Fiskl leverer komplet dobbeltbogholderi, der dækker fakturering, bank-/kreditkortforbindelser, udgiftssporing, afstemning, regnskaber og mere. 🔹 AI-drevet automatisering: Vores proprietære auto-kategoriseringsmotor bruger AI til automatisk at kategorisere transaktioner, matche overførsler og afstemme konti, hvilket sparer timers manuelt arbejde. 🔹 Mobilapps: Vores iOS- og Android-apps gør det muligt at administrere økonomi på farten med fuld regnskabsføring på mobilen - et must for nutidens virksomheder. 🔹 Multi-Currency: Avanceret multi-currency support på tværs af 168 valutaer med automatiseret afstemning af udenlandske transaktioner. 🔹 Global skattehåndtering: Indbygget skatteoverholdelse for 100+ lande med automatiserede momsberegninger og -rapportering. 🔹 Multi-Language Invoicing: Opret professionelle fakturaer på over 60 sprog for at kommunikere problemfrit med internationale kunder. 🔹 Omfattende betalingsmuligheder: Fiskl integrerer med førende betalingsgateways som Stripe, PayPal, Apple Pay og mange flere. 🔹 Bankfeeds og synkronisering: Importer automatisk transaktioner fra over 21.000 banker globalt til regnskab via bankfeeds og vores synkroniseringsmotor. 🔹 Tilpasset rapportering: Byg fuldt tilpassede regnskaber med træk-og-slip enkelhed for at spore KPI'er for din virksomhed. 🔹 Samarbejde: Kundeportaler giver mulighed for at dele fakturaer og regnskabssynlighed med dine kunder og revisor. 🔹 API og integrationer: Fiskl API'er gør det muligt at forbinde andre værktøjer som POS-systemer, e-handelsplatforme og CRM'er. 🔹 Velegnet til enhver industri: Brugerne spænder fra freelancere til detailbutikker til bureauer - Fiskl henvender sig til alle typer små virksomheder. Med Fiskls automatisering, mobile adgang, problemfri globale dækning og intuitive design kan du sige farvel til regnskabsmæssige besvær. I stedet for at jonglere med regneark kan du nyde indsigtsfulde økonomiske overblik på få minutter via desktop eller mobil. Slut dig til de tusindvis af iværksættere, der har skiftet til Fiskl. Tilmeld dig i dag og tag kontrol over din virksomheds økonomi!