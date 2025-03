Test af automatisering - Mest populære apps - USA

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest er en førende digital oplevelsestestsky, der hjælper udviklere og testere med at sende kode hurtigere. Med over 10.000 virksomhedskunder og over 2.000.000 brugere, der spænder over 130 lande, er udviklere og testere afhængige af LambdaTest for at accelerere deres kvalitetssikringsproces og levere produkter med den bedste digitale oplevelse i klassen. - Kontinuerlig testsky LambdaTests Continuous Testing Cloud giver virksomheder mulighed for hurtigt at teste og implementere ændringer til deres web- og mobilapplikationer op til 70 % hurtigere, hvilket hjælper med at accelerere udviklingsprocessen og forbedre time-to-market. - Testsky på tværs af browsere Vores testsky på tværs af browsere giver brugerne mulighed for at teste deres websteder og webapplikationer på en lang række browsere, operativsystemer og enheder. Med funktioner som test i realtid, test af responsiv design og fejlfindingsværktøjer gør det det muligt for udviklere at sikre, at deres websteder og webapps er kompatible med forskellige browsere, og derved giver det en problemfri brugeroplevelse. - Ægte enhedssky Med ægte enhedssky kan testere/udviklere fange fejl tidligt, før deres mobilapps går live. Med LambdaTests Real Devices Testing Cloud kan teams teste uhåndterede fejl, UI/UX, ydeevne og funktionalitet af deres apps, før de frigives til produktion. Holdene kan også teste på det bredeste udvalg af mobile og OTT-enheder (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV og Apple TV). - AI-drevet visuel regressionssky At sikre ensartede layouts, designs og funktionalitet af applikationer er afgørende for at levere visuelt perfekte digitale oplevelser. LambdaTests visuelle regressionssky sikrer, at det visuelle udseende og funktionaliteten af ​​en organisations webapplikationer forbliver konsistent og fejlfri, hvilket i sidste ende forbedrer den digitale oplevelse og virksomhedens ydeevne. Teams kan få tidlig indsigt i visuelle UI-fejl, før de frigiver deres applikationer til kunden. Testere/udviklere kan køre automatiske visuelle regressionstests på 3000+ kombinationer af browsere og rigtige enheder for at identificere visuelle afvigelser. - AI-drevet Integrated Test Intelligence Testudførelsesindsigt er afgørende for digital transformation, da de giver virksomheder en dybere indsigt i kvaliteten af ​​udgivelser og trends. Ved at analysere testudførelsesdataene giver LambdaTests integrerede testintelligens virksomheder indsigt i mønstre og tendenser, der kan føre til informerede beslutninger om fremtidig udvikling og forbedre applikationskvaliteten. Dette kan styrke udviklingsteams med detaljerede og handlingsrettede testudførelsesdata og lukke kløften mellem data, indsigt og handling for bedre og hurtigere beslutningstagning.