Augmented Reality (AR) SDK-software - Mest populære apps - Papua Ny Guinea

PlugXR er en cloud-baseret platform, der gør det muligt for brugere at skabe AR-løsninger, produktvisualisering og rumlige computeroplevelser uden programmeringsfærdigheder. Platformen forenkler udviklingsprocessen ved at tilbyde en træk-og-slip-grænseflade, der gør det muligt for brugere at skabe fordybende oplevelser ved hjælp af 3D-modeller, animationer, billeder og videoer. Det er verdens første kodefri løsning, der understøtter et væld af tredjeparts-SDK'er, såsom Vuforia, ARCore, ARKit, ARFoundation, ARDK, AR.JS og adskillige andre. Det er også den første kodefri platform, der gør det muligt for brugere at udvikle webbaserede og native applikationer til Android, iOS, web, desktops og VR- og MR-enheder. Med PlugXR kan brugere nemt trække og slippe 3D-modeller, animationer, billeder og videoer på et lærred og skabe fordybende applikationer uden at skrive nogen kode. Det giver også en række skabeloner og forudbyggede komponenter for at hjælpe brugerne med at komme hurtigt i gang. Platformen inkluderer samarbejdsværktøjer, indholdsstyring og analyser, der gør det muligt for brugere at samarbejde om projekter, administrere aktiver og spore ydeevne.