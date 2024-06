Software til lydredigering - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Lydredigeringssoftware gør det muligt for brugere at oprette og ændre lydfiler. Lydredaktører og ingeniører bruger disse værktøjer til at blande eller slette dele af lyd, justere specifikke områder og udvikle nye lydkomponenter. Disse programmer inkluderer ofte effekter til at ændre lyden af ​​lydfiler på forskellige måder. De understøtter typisk flere filformater, såsom MP3, WAV, Windows Media og MPEG-4. Lydredigeringssoftware bruges i vid udstrækning af lydingeniører, musikproducenter, mixere, redaktører og lyddesignere inden for musik-, film- og tv-produktion. Det bruges ofte sammen med videoredigeringssoftware og i samarbejde med videoproduktionsteams.