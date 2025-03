Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic giver de største og hurtigst voksende virksomheder mulighed for at konvertere deres bedste konti hurtigere ved at finde og engagere sig gennem hele kunderejsen med de mest indflydelsesrige medlemmer af indkøbsudvalget. ML-platformen, en global multi-kanal ABM-medieaktiverings- og -målingsplatform, gør det muligt for marketingfolk i virksomhedsorganisationer at udnytte unikke proprietære data til at identificere de konti, der er mest tilbøjelige til at købe, maksimere engagement på tværs af flere kanaler og accelerere salgscyklusser for at påvirke ROI positivt.