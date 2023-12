SwissSalary EasyRapport

Web-baseret tids- og aktivitetsregistrering Det optimerede samspil mellem tidsregistrering og lønregnskab minimerer det administrative arbejde og holder arbejdsgangen på et højt niveau. Ajourførte data - De indsamlede data indsendes til lønregnskab hver dag. Det betyder, at fx den aktuelle fraværsprocent kan bestemmes. Fleksibel datainput - Der er tre tilgængelige inputmasker: månedlige, ugentlige eller daglige intervaller. På denne måde kan medarbejderne effektivt indtaste data. Automatiske opdateringer - Vores udviklingsafdeling tager sig af cloud-tjenesten, backups og regelmæssige opdateringer. Det betyder, at du altid vil være opdateret. Medarbejderoplysninger - Alle medarbejdere kan til enhver tid tjekke deres aktuelle ferie- og overarbejde. Som følge heraf reduceres tilbagekald til lønregnskab til et minimum.

