SwiftERM er en AI hyper-personalisering SaaS til e-mail marketing. Det er til e-handelswebsteder, der nyder hyppige besøgende. Den bruger alle data, der er hentet fra dit websted, til at forudsige, hvad hver unikke forbruger med størst sandsynlighed vil købe næste gang. Det kører fuldstændigt selvstændigt – med ingen menneskelig involvering overhovedet. Det plejer dit forhold til hver person, der handler hos dig, som en påskønnelse af dem som individ, afspejlet i de stadigt skiftende produkter, som hver især tilbydes. Den identificerer deres mest presserende behov, ønsker og ønsker gennem hele deres levetid, en state of the art AI-algoritme leverer en af ​​de højeste ROI'er inden for e-handelsmarkedsføring.

