SWAYAM er et program initieret af Indiens regering og designet til at opnå de tre kardinalprincipper for uddannelsespolitik, nemlig adgang, lighed og kvalitet. Målet med denne indsats er at give de bedste undervisningsressourcer til alle, også de dårligst stillede. SWAYAM søger at bygge bro over den digitale kløft for studerende, der hidtil har været uberørt af den digitale revolution og ikke har været i stand til at slutte sig til mainstream af vidensøkonomien.

Websted: swayam.gov.in

