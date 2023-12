Ønsker du at tilføje noget førsteklasses squircley-godhed til dine designs? Squircley er alt hvad du behøver for at begynde at skabe smukke organiske former klar til brug til logoer, ikoner og baggrundsbilleder. Generatoren eksporterer SVG-filer, som kan kopieres direkte til udklipsholderen for at falde ind i din HTML/CSS eller downloades til din computer, klar til brug i din valgte designsoftware (Figma, Sketch, Framer, XD osv.)

Websted: squircley.app

