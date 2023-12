Sorteret hjælper dig med nemt at udarbejde og indsende dine skatteindberetninger, hvilket reducerer dine omkostninger til en revisor betydeligt. Sorted er bygget specielt til freelancere, og har al den vejledning en freelancer skal bruge til at udarbejde skatterapporterne. Sorted forbinder dig med certificerede skatterådgivere på platformen, hvis du har brug for professionel hjælp eller vejledning. Du kan planlægge et opkald/videoopkald med en skatterådgiver eller stille dit spørgsmål via chat.

Websted: getsorted.de

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Sorted. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.