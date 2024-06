Sonnant er en intuitiv platform for indtægtsgenerering og administration af indhold, der bruges af tv-selskaber, podcastere og radiostationer rundt om i verden. Vi skaber værdi for vores kunder gennem vores spilskiftende AI-løsninger. Hver eneste dag maksimerer Sonnant automatisk annonceringsudbyttet for tusindvis af timers lyd- og videoindhold. Parallelt hermed erstattes manuelle medarbejderopgaver med lav værdi af problemfri work-flow-automatisering. Det følgende er tids- og omkostningsbesparelser og en kraftfuld digital oplevelse. Vores centraliserede platform leverer fordele, hvor dit team har mest brug for dem. Automatisering sparer produktionshold for tid og penge, salgs- og marketingteams låser op for kundetilfredshed og yderligere partnerindtægter gennem forbedret rækkevidde og annonceudbytte, mens publikums engagement øges gennem personalisering. Tjek vores blog for brugbare tilfælde af branchebrug: https://sonnant.com/blog/

Kategorier : Productivity Transskriptionssoftware

Websted: sonnant.com

