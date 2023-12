Sococo er den online arbejdsplads, hvor distribuerede teams kommer for at arbejde sammen hver dag, side om side. Uanset hvor teammedlemmer måtte være. Nede ad gangen, på tværs af campus eller halvvejs rundt om i verden – at arbejde på din organisations onlinekontor er endnu mere produktivt end at være på samme etage eller i samme rum.

Websted: sococo.com

