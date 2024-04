SocialEpoch er en B2B-leverandør af sociale salgsløsninger, dedikeret til at hjælpe virksomheder med at udnytte styrken af ​​sociale medier til at drive salg og øge brandbevidstheden. Vores team af eksperter har en dyb forståelse af de unikke udfordringer og muligheder, som B2B-virksomheder står over for i den digitale tidsalder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at udvikle en tilpasset social salgsstrategi, der er skræddersyet til deres specifikke forretningsmål og målgruppe. Vi mener, at sociale medier er et afgørende værktøj for B2B-virksomheder, der ønsker at forbinde med deres kunder, opbygge meningsfulde relationer og drive virksomhedsvækst. SocialEpoch leverer komplette end-to-end-løsninger til moderne digitale marketingplatforme og -kanaler og SalesTech-software, så virksomheder kan være på forkant. Facebook Marketing Automation Tool og WhatsApp SCRM er to af vores hovedprodukter, der byder på auto-proaktivt socialt engagement, RPA-teknologi og en alt-i-én marketing- og salgsplatform. Vi tilbyder også træning og support for at hjælpe vores kunder med at implementere og vedligeholde deres sociale salgsindsats effektivt. Vær et skridt foran dine konkurrenter med automatiserede salgs- og marketingværktøjer. Vi mener, at innovation og teknologi bør udnyttes til at hjælpe virksomheder med at nå nye højder, og vi har gjort det muligt for dig.

