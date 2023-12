Sleekr HR er en online HR-løsning, der hjælper virksomheder med at starte deres moderne HR-informationssystem. Vi forenkler og automatiserer mange processer HR for at gøre dig i stand til at udføre effektivt arbejde.

Websted: sleekr.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Sleekr. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.