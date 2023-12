Den pædagogiske platform, der giver dig mulighed for at begynde at lære ASL og få live feedback. Denne online uddannelsesplatform giver dig mulighed for at lære amerikansk tegnsprog på en sjov måde og få live feedback på din underskrift.

Websted: slait.school

