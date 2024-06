Skillcrush er en kvindeejet, uafhængig, online kodnings- og designskole grundlagt i 2012. Skillcrush har en mission: at styrke karriereskiftere – med særligt fokus på kvinder og BIPOC – med de tekniske færdigheder, de har brug for for at gå over til højere indtjening, mere tilfredsstillende og fleksible karrierer inden for tech. Skillcrush tilbyder både gratis og betalte programmer. Flagskibet Break Into Tech + Job Guarantee-programmet, tilgængeligt for et engangsgebyr på kun $2.499 eller 12 månedlige rater på $249, er et af de mest overkommelige omfattende jobtræningsprogrammer på markedet. Break Into Tech-programmet forbereder eleverne til entry level positioner inden for frontend udvikling og design. Når eleverne har gennemført den tekniske færdighedsopbygningsdel, modtager de 180 dages praktisk jobsøgningssupport, herunder 1-til-1 og gruppecoaching, og muligheden for at interviewe Skillcrush arbejdsgiverpartnere. Skillcrush er en åben tilmeldingsskole, ingen ansøgning nødvendig, og til dato har den uddannet over 20.000 elever og har en succesrate på over 90 % for at placere elever i kvalificerede job med en gennemsnitlig ansættelsestid på kun 8-10 uger. Derudover tilbyder Skillcrush undervisningsassistance til personer, der er arbejdsløse, fuldtidsstuderende og nuværende eller tidligere militærtjenestemedlemmer. Hvis nogen af ​​disse beskriver dig, opfordrer vi dig til at sende en e-mail til [email protected] for at diskutere dine betalingsmuligheder.