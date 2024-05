Simms blev grundlagt i 1980 af den visionære lystfisker og mangeårige flodguide John Simms. Efter at have brugt årtier på at give kunderne livsændrende oplevelser på verdens mest majestætiske floder, indså John, at de waders, der var tilgængelige på det tidspunkt, ikke var op til opgaven med at holde de folk, han guidede, tørre, komfortable og sikre på floden. Skidt med guiderne, der, som han gjorde, levede og åndede sporten 150+ dage om året. Så han gik i gang med at skabe produkter, der er værdige for en ny generation af lystfiskere, der ligesom ham ønskede at komme tidligere ud på vandet og blive længere ude i al slags vejr. Uanset om du er en erfaren guide eller et barn, der tager sit første cast fra familiens kaj. Uanset om dit hjemmevand er Tokyo Bay eller Bristol Bay. Uanset om du trækker en drivbåd eller turneringsklar rig, er Simms forpligtet til at sænke de barrierer, der står mellem verdens floder, søer og åbne vand og dem, der hører deres kald.

Websted: simmsfishing.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Simms Fishing. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.