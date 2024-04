Sigma er en prisvindende moderne business intelligence (BI) og analyseplatform, der er specialbygget til skyen. Med Sigma kan enhver bruge de regnearksfunktioner og formler, de allerede kender, til at udforske live-data i skyskala, ned til den mindste detalje. Vores velkendte regnearkslignende grænseflade leverer den fulde kraft af SQL i hænderne på enhver bruger, samtidig med at data holdes friske og sikre i cloud-datavarehuse. Data-første virksomheder bruger Sigma til at give deres medarbejdere, kunder og partnere mulighed for at bryde fri fra grænserne af dashboardet og selv udforske data for at træffe bedre og hurtigere beslutninger. Vores software blev bygget til at udnytte ydeevnen i cloud-datavarehuse til at kombinere datakilder og analysere milliarder af rækker af data øjeblikkeligt – ingen kodning påkrævet.

