Shopify Inc. er en canadisk multinational e-handelsvirksomhed med hovedkontor i Ottawa, Ontario. Det er også navnet på dens proprietære e-handelsplatform til onlinebutikker og detailsalgssystemer. Shopify tilbyder online-forhandlere en række tjenester "inklusive betalinger, marketing, forsendelse og kundeengagement værktøjer til at forenkle processen med at drive en online butik for små købmænd." Virksomheden rapporterede, at den havde mere end 1.000.000 virksomheder i cirka 175 lande, der bruger sin platform juni 2019, med et samlet bruttovarevolumen på over 41,1 milliarder USD for kalender 2018.

Websted: shopify.com

