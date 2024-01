Alternativer - Shocklogic

InEvent

inevent.com

InEvent er lavet af eventprofessionelle og A/V-specialister inspireret til at flytte grænserne for webinarer og eventteknologi. Vores produkt leverer enestående oplevelser for virksomhedsvirksomheder, og giver dem mulighed for en white-label-løsning til at skabe personlige, virtuelle og hybride begi...