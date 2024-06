SherpaDesk fokuserer på det, der betyder mest for professionelle tjenester - Tid. SherpaDesk er en cloud-hostet PSA-løsning (professionel serviceautomatisering), der integrerer kerneforretningsprocesser i én løsning. Organisationer er i stand til at spore kundeserviceproblemer, fange fakturerbar og ikke-fakturerbar tid og overvåge hele deres projekts rentabilitet. SherpaDesks mobilapplikation er den perfekte løsning til enhver organisation, der har teknikere på området og har brug for at logge deres tid og udgifter.

Websted: sherpadesk.com

