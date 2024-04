SerVme er en komplet gæsteoplevelsesplatform, der kombinerer reservationer, bordadministration, kraftfuld marketing-CRM, re-engagement og gæsteundersøgelser med robuste analyser. En specialbygget hospitality platform, serVme strømliner driften fra forsiden af ​​huset til bagsiden af ​​huset ved hjælp af kraftfulde integrationer med din eksisterende hospitality stack såsom telefoner, POS, PMS, betalinger og CRM. Vores mission er at gøre det utroligt nemt for restaurantoperatører at strømline deres drift og træffe bedre informerede beslutninger for at øge omsætningen (opkøb) og fremme varige forbindelser med dine kunder (engagement og fastholdelse). SerVme driver restauranter, hoteller, der driver restauranter, virksomheders F&B-grupper og natteliv. Du kan få adgang til SerVme på flere enheder: Web-app, tablet og en indbygget applikation på iOS og Android. Besøg www.servmeco.com for at lære mere

