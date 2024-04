Styrkelse af medicinske fagfolk med avanceret kunstig intelligens Hos ScribeMD forstår vi de udfordringer, læger står over for i nutidens hurtige medicinske miljø. Det er derfor, vi har udviklet en AI-platform, der er skræddersyet specifikt til sundhedspleje. Vores mission? At strømline processer, reducere administrative opgaver og lade læger gøre det, de er bedst til – at tage sig af patienterne. Effektiv notetagning: Sig farvel til manuel notetagning. Vores digitale skribent lytter, forstår og sætter diagrammer for dig og sikrer, at alle detaljer er fanget. Tilpasset LLM til sundhedspleje: Bygget på en førsteklasses sprogindlæringsmodel, kan vores platform prale af en nøjagtighed på 98 % og en responstid på 0,2 sekunder.

