ScreenPal (tidligere Screencast-O-Matic) leverer intuitive, effektive værktøjer og tjenester til kollaborativ videooprettelse og -deling, som er nemme for alle at bruge, inklusive en skærmoptager, skærmoptagelse, videoredigering og videohostingtjeneste. ScreenPal er den essentielle videooprettelse og -delingsløsning for alle. Vores mission er at tilbyde letanvendelige, tilgængelige værktøjer, der giver skabere mulighed for at fange ideer, dele viden, engagere seere og vurdere forståelse gennem video. ScreenPal er betroet af Fortune 100-virksomheder og 98 af de 100 bedste universiteter i USA og har bemyndiget et globalt fællesskab til at optage og dele over 100 millioner videoer siden 2006. ScreenPals produktpakke omfatter intuitive desktop- og mobilapps til skærmoptagelse og videoredigering plus vores Chrome-udvidelse til videobeskeder. Vores sikre, cloud-baserede hostingplatform giver organisationer af enhver størrelse mulighed for at administrere, brande og dele indhold, spore ydeevne med videoanalyse og engagere seerne med interaktiv video, herunder indlejrede quizzer, vurderinger og afstemninger. ScreenPal integreres med almindelige læringsstyringssystemer og forretningsværktøjer og tilbyder SSO-support, bruger- og licensadministration og stærk privatlivs- og sikkerhedskontrol.

Websted: screenpal.com

