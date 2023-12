At gøre børn klar til skole er den værste del af dagen. School Morning Routine er en app, der hjælper dig med at gøre dine børn klar uden alt kaos. Så I kan nyde jeres familiemorgener sammen igen. Hvorfor føler du, at du har løbet et maraton kl. 9? Børn vil gerne gøre det rigtige (vel, det meste af tiden). Men de glemmer let og bliver distraheret. Så for at skubbe dem ud af døren i tide skal du gnave, skælde ud og skændes. Indtil hele morgenen bare er et vanvittigt rod.

Websted: schoolmorningroutine.com

