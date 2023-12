Ruijie Cloud er et kraftfuldt værktøj, der giver dig mulighed for hurtigt at implementere dit trådløse netværk på kun 1 minut ved at scanne QR-koden på enheder. Du kan nemt tilføje enheder, indstille WiFi og overvåge netværksstatus, topologi og alarm.

