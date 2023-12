Alternativer - RemNote

Google Keep

Google Keep er en notetjeneste udviklet af Google. Google Keep blev lanceret den 20. marts 2013 og er tilgængelig på nettet og har mobilapps til Android- og iOS-mobiloperativsystemerne. Keep tilbyder en række værktøjer til at tage noter, herunder tekst, lister, billeder og lyd. Brugere kan indstille...