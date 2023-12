Recruiterflow er en moderne kandidatsporingssoftware og rekrutterings-CRM indbygget i ét. Recruiterflow er bygget med funktioner som chrome-udvidelse til 1-klik sourcing, automatiserede e-mail-sekvenser, jobtavle-integrationer og samarbejde for at hjælpe dig med at spore din rekrutteringsproces fra ende til anden. Hurtigt voksende virksomheder som Instamojo, Fusioncharts, OLR og startups fra YCombinator og 500startups bruger Recruiterflow til at hente store talenter og strømline deres rekrutteringsproces.

Websted: recruiterflow.com

