RateMDs.com is a free website allowing users to submit and read reviews of doctors, dentists, psychologists, urgent care centers, group practices, and hospitals.

Websted: ratemds.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med RateMDs. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.