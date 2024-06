Quilly er et CMS-automatiseringsværktøj, der udnytter store sprogmodeller til fuldt ud at automatisere generering af indhold til dit websted. Vælg temaer, nøgleord til at indsætte i indlæg og en publiceringsfrekvens, så er du i gang med løbene – alt andet klares for dig. Quilly øger organiske søgevisninger og -klik, hvilket fører besøgende til dine Webflow-websteder. Brug 30 sekunder på at skabe et par ghostwriters, og se derefter dine indtryk og klik gå gennem taget. * Planlæg automatiserede CMS-indlæg, så du regelmæssigt kan udgive indhold på dit websted håndfrit. Sig det med mig, "sæt det og glem det"! * Udnyt Quillys banebrydende store sprogmodeller til at generere fyldige, omfattende indlæg * Brug Quilly-appen direkte fra dit Webflow-lærred. Sig farvel til kontekstskifte! * Injicer nøgleord sammenhængende i dine indlæg for at opnå søgeordseksponering i søgemaskinerne. * Tilpas, hvor ofte du gerne vil poste, om du vil udgive live eller som kladde, og hvor lange dine indlæg skal være.

