Pyrus omdefinerer samarbejdet. Det gør din arbejdsdag smartere ved at automatisere dine kedelige, men essentielle forretningsprocesser. Du kan opsætte tilpassede arbejdsgange med blot et par klik, såsom automatisk anmodning om godkendelser, routing af forretningsformularer eller blot uddelegering af rutineopgaver til flere medarbejdere. Det er nemt at implementere, det sparer både dig og dine kollegers tid og lader dig komme tilbage til rent faktisk at få arbejdet gjort.

Websted: pyrus.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Pyrus. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.