Prospre er en måltidsplanlægningsapp, der genererer personlige madplaner for at hjælpe brugerne med at nå deres fitnessmål. Appen opretter madplaner, der matcher brugerens kalorie- og makromål for ugen, som kan justeres ved at skifte måltider ud, tilføje opskrifter og indstille intervaller for makroer. Appen tilbyder også en AI Coach, der analyserer brugerens vægt og madindtag, og giver forslag til at holde sig på sporet. Makrosporingsfunktionen giver brugerne mulighed for at spore alt, hvad de spiser, og tilbyder stregkodescanning og ernæringsfaktascanner, der giver brugerne mulighed for at scanne over 300.000+ fødevarer for at spore over 150 næringsstoffer. Appens fleksible måltidsplanlægning giver mulighed for at passe lækkerier ind i planen, mens du møder makroer. Prospre tilbyder også en automatisk indkøbsliste med Amazon Fresh autofyld, udskrivbare indkøbslister og vægtfremskridtsgrafer. Brugere kan downloade appen til iOS- og Android-enheder. Med Prospre kan brugerne nemt nå makrobaserede slankekursmål uden at skulle spise den samme mad hver dag. Appen får en høj vurdering i App Store, hvor brugere roser dens brugervenlighed og effektivitet i at sætte langsigtede slankekuremål.

Websted: prospre.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Prospre. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.