Prom.ua er en førende e-handelsplatform i Ukraine, der giver en omfattende markedsplads for købere og sælgere til at oprette forbindelse og drive forretning online. Det tilbyder en bred vifte af produkter på tværs af forskellige kategorier, hvilket gør det til en praktisk og alsidig shoppingdestination for forbrugere. For virksomheder leverer PROM.UA kraftfulde værktøjer til at hjælpe dem med at etablere og vokse deres online tilstedeværelse. Prom.ua bringer bekvemmelighed, variation og sikkerhed til online shopping i Ukraine. Det understøtter virksomheder i at vokse deres online salg, mens de tilbyder forbrugere en pålidelig og omfattende shoppingoplevelse.

Websted: prom.ua

