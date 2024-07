Profi er en alt-i-en driftsplatform for professionelle serviceudbydere inkl. coaches, konsulenter, trænere, terapeuter og andre. Bygget til professionelle tjenesteudbydere, Profi hjælper dig med nemt at strømline alle operationer og vækste din virksomhed mere effektivt. Profi, som er betroet af mere end 1000 fagfolk, giver dig mulighed for: - Spare 140 timer om året ved at automatisere travlt arbejde - Nemt at imponere kunder ved at give en differentierende oplevelse - Udvide dine virksomhedstilbud Du kan bruge Profi som en solo-udbyder, som et team af professionelle, eller som virksomhed. Almindelige use cases: - Planlæg 1:1 og gruppe coaching sessioner med kunder - Kør sessioner gennem indbygget videokonferenceværktøj eller Zoom - Opret og sælg kurser/programmer - Spor dine kunders fremskridt og engager dem med formularer - Oplad medlemskab eller abonnement gebyrer - Få betalt for sessioner og andre tjenester gennem et samlet faktureringssystem

Websted: profi.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Profi. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.