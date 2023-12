PrinTrace, alt i én administrationssoftware. PrinTrace hjælper dig med at lave tilbud på typografi og trykkeritjenester. Der er funktioner dedikeret til at angive priser for små og store formater, offset- og digitaltryk, broderimaskiner og skæreborde. Du vil aldrig igen høre dine kunder sige 'i går fortalte din kollega mig en anden pris...'. PrinTrace hjælper med at undgå fejl ved at assistere i tilbudsfasen med guidede trin. PrinTrace er cloud-software, som respekterer maksimale sikkerhedsstandarder og giver dig mulighed for at holde styr på din virksomhed, uanset hvor du er. Med Cloud-teknologi kan du oprette forbindelse til alle faste enheder såsom din pc, Mac, tablet og smartphone. Det vil altid opretholde et højt præstationsniveau. Bare med en internetforbindelse, så er du med det samme i butikken! Mens du bruger PrinTrace, vil du aldrig opleve problemer med virus, backup-data og forretningskontinuitet.

Websted: printrace.eu

