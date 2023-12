Lær spansk, fransk, koreansk, tysk, italiensk, arabisk, hebraisk, portugisisk, kinesisk, japansk, russisk og hollandsk gennem interaktiv lektion, spil og videoer Polly Lingual er en mangesidet læringsplatform til at studere fremmedsprog. Vi tilbyder i øjeblikket kurser i spansk, fransk, kinesisk, tysk, italiensk, arabisk, hebraisk, portugisisk, koreansk, japansk, russisk, hollandsk og engelsk. Vi forstår, at forskellige læringsteknikker er velegnede til forskellige dele af oplevelsen af ​​fremmedsprogstilegnelse. Vores interaktive lektioner giver eleverne udenadsøvelser til at mestre grundlæggende ordforråd og grammatik, mens Polly Ambassadors bringer eleverne hele vejen til flydende gennem live videovejledning. De interaktive lektioner bruger en række afprøvede algoritmer til at gøre læring effektiv og engagerende. For at få adgang til alle lektionerne og de avancerede funktioner kræves et Polly Passport-abonnement. Polly-ambassadører er tilgængelige for private videosessioner for at hjælpe elever med udtale, øve samtale, lære lokale dialekter og mere. Videosessioner sælges separat eller i 5- og 10-sessionspakker, afhængigt af ambassadøren. Nogle ambassadører tilbyder endda 30-minutters prøveundervisning.

Websted: pollylingu.al

