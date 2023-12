Peugeot er et fransk bilmærke ejet af Stellantis. Familievirksomheden, der gik forud for de nuværende Peugeot-virksomheder, blev grundlagt i 1810 med et stålstøberi, der snart begyndte at fremstille håndværktøj og køkkenudstyr, og derefter cykler. Den 20. november 1858 ansøgte Émile Peugeot om løvevaremærket.

