Vi skabte Petroka for at hjælpe alle slags private undervisere med at fokusere mere på undervisning og mindre på daglig rutinemæssig ledelse. Administrer dine elever, opret lektioner, håndter betalinger med blot et øjeblik.

Websted: petroka.app

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Petroka. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.