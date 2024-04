PerfectPost er en fransk-baseret virksomhed beliggende i Tours. PerfectPosts mission er at give enkeltpersoner mulighed for at udnytte det fulde potentiale af LinkedIn, en platform vi holder af. PerfectPost sigter mod at gøre LinkedIn tilgængelig for alle, hvilket giver muligheder for succes svarende til dem, vi har oplevet gennem dette utrolige netværk. Arbejder med Linkedin og tilføjer funktioner til det. * En stillinje: tilføj let fed, kursiv, emojis til dit indlæg. * Gem kladder: Gem direkte til Linkedin til dine næste indlæg. * Analyse af rækkevidde i realtid: Spor dit indlægs synlighed for at identificere de bedste tidspunkter og formater. * Og frem for alt: "Se mere"-linjen for at visualisere, hvor "...se mere" vil skære dit indlæg.

Websted: perfectpost.social

