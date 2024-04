panintelligence

Fleksibel indlejret analyse til SaaS. Reducer kompleksiteten, accelerer din køreplan og fremtidssikre din SaaS-løsning Vores analytiske software (pi) integreres i din eksisterende datastak, reducerer teknisk gæld og giver dine kunder en mere fordybende dataoplevelse. pi er bygget til at være lav kode for dig og ingen kode for dine kunder. Du kan fokusere din dev-tid på dit kernetilbud for at accelerere din køreplan, og din kunde kan selv tjene til at træffe datadrevne beslutninger uden behov for tekniske færdigheder.

