Other Perspectives IO

Vi har skabt produktet for at opretholde vores behov for at finde viralt indhold fra vores konkurrenter. Ved at benchmarke og analysere vores konkurrenters adfærd på sociale medier er det lykkedes at finde opskriften på at blive viral og vokse hurtigt på Facebook og Instagram. Ved at bruge vores værktøj har vi været i stand til at øge tilstedeværelsen af ​​vores hovedside på sociale medier fra 4 millioner følgere til 11 millioner følgere på mindre end et år uden at investere penge i reklamer. Desuden har vi i årenes løb hjulpet journalister og motiverende foredragsholdere med at skabe virale historier til deres sociale mediekanaler.

