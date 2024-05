Ordergrooves abonnementsplatform hjælper innovative brands og forhandlere med at opbygge løbende, yderst profitable relationer med deres kunder ved at omdanne engangskøb til tilbagevendende transaktioner. Hurtigt voksende brands som Dollar Shave Club, The Honest Company og OLLY stoler på Ordergrooves fleksible abonnementsplatform, AI og uovertruffen forbrugerekspertise til at etablere og drive deres tilbagevendende indtægtsforhold. Ordergroove er platformagnostisk og integreres problemfrit med alle førende e-handelsplatforme, inklusive Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud og Magento.

